Иван Янковский стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой Мой герой на канале ТВ Центр. Актер рассказал о том, как поплатился за вранье и вредные привычки, а также об ультиматуме, который ему поставила мать, актриса Оксана Фандера.

Иван Янковский стал очередным звездным гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВ Центр. Актер рассказал о том, как поплатился за вранье и вредные привычки, а также об ультиматуме, который ему поставила мать, актриса Оксана Фандера.Сейчас имя Ивана Янковского, сына Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры, у всех на устах. Это связано с выходом в свет фильма "Текст", где артист сыграл одну из главных ролей и крайне натуралистично изобразил секс с актрисой Кристиной Асмус.Материал дополняется