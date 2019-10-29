Фигуранты дела о прорыве дамбы в Курагинском районе останутся под арестом. Такое решение приняли в краевом суде, передает ГТРК Красноярск.

Фигуранты дела о прорыве дамбы в Курагинском районе останутся под арестом. Такое решение приняли в краевом суде, передает ГТРК "Красноярск".Ранее сообщалось, что гендиректора компании "Сисим", начальника участка и горного мастера взяли под стражу на 2 месяца. Все они подозреваются в нарушении требовании безопасности при проведении работ, повлекшем смерть людей по неосторожности. Такое решение подсудимые пытались оспорить, однако суд остался непреклонен. Немаловажную роль в этом сыграл и тот факт, что после трагедии на прииске сотрудники предприятия попытались вывезти документы и компьютерную технику.Напомним, 19 октября в результате прорыва дамбы технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба были затоплены два общежития для сотрудником компании. В ЧП пострадали более 20 человек, 17 — погибли, судьба троих до сих пор неизвестна.Следствие установило, что дамбы для отвода грунтовых вод на прииске были установлены незаконно. Прорыв произошел в самом верхнем из сооружений, после чего под напором воды разрушились еще четыре.