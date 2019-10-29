Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приезжал в Мариуполь, чтобы выразить поддержку националистическому батальону Азов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков приезжал в Мариуполь, чтобы выразить поддержку националистическому батальону "Азов". Об этом он написал на своей странице в Twitter.Аваков посетил мобильный центр отдельного отряда специального назначения Нацгвардии Украины "Азов". По словам министра, в центре проходят огневые занятия, а также проводится подготовка бойцов "Азова" для наступательных операций. Как отметил глава МВД, нацбатальон "Азов" – одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины.Ранее конгрессмены США выступили с требованием внести украинский батальон "Азов" в список иностранных террористических организаций, напоминает РИА Новости.В Российской Федерации против нацбатальона "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Похищение человека" и "Истязание".