Злоумышленник приобрел у неустановленных следствием лиц 5 поддельных купюр номиналом 100 долларов США, которые незаконно хранил при себе и перевозил с целью дальнейшего сбыта...

Следственной частью ГСУ завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, осуществлявшего хранение, перевозку и сбыт поддельных долларов США.Установлено, что злоумышленник приобрел у неустановленных следствием лиц 5 поддельных купюр номиналом 100 долларов США, которые незаконно хранил при себе и перевозил с целью дальнейшего сбыта. Под предлогом совершения сделки по обмену валюты он сбыл гражданке поддельные денежные средства на общую сумму 500 долларов США, получив от нее подлинные 32 тысячи рублей.Обнаружив, что деньги являются поддельными, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый – 60-летний приезжий.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28