Кроссовки – это наиболее популярная обувь в двадцать первом веке.

Каждый человек должен знать, как правильно ухаживать за кроссовками, и на чем делать акцент во время ухода. Как раз об это ми пойдет речь в данном обзоре. Вы узнаете, что нужно делать, чтобы обувь прослужила Вам как можно дольше, а чего делать не следует – об этом читайте дальше в обзоре.

Совет первый – не носите кроссовки каждый день

Использование любой обуви без исключения каждый день ведет к тому, что в скором времени она повредиться и утратит свои свойства. Поэтому строго советуем Вам использовать для своей ежедневной носки не одну, а несколько моделей. И неважно, что пойдет на смену, кроссовки, туфли или босоножки. Важно не использовать одну и ту же обувь постоянно. Причина порчи сводиться к тому, что ткани элементарно не успевают прийти в тонус, поэтому приходят в негодность в скором времени. А чтобы этого избежать, советуем менять кроссовки время от времени на другую модель или другой тип обуви. Кстати, качественная обувь разных форматов ждет Вас на сайте vse-krossovki.in.ua. Переходите по ссылке и оформите заказ уже сейчас.

Совет второй: не оставляйте обувь грязной

Пришли с улицы и увидели, что обувь нуждается в чистке? Если хотите, чтобы кроссовки служили Вам долго, рекомендуем сразу же очистить загрязнения. Это может быть специальная обувная щетка. Если пятна серьезные – можно использовать влажную тряпочку или мочалку. Подойдет для чистки и проточная вода, если, например, от грязи надо очистить герметичную подошву.

Совет третий: не сушите кроссовки на батарее

В принципе, этот совет касается не только батареи, но и других источников тепла. Источник тепла является деструктивным по отношению к кроссовку. Клеевые соединения под влиянием тепла начнут «отходить», что повлечет за собой преждевременные разрывы тканей. Если и сушить кроссовки, то только при комнатной температуре, предварительно набив кроссовок пергаментной бумагой. Бумага высушит обувь изнутри и сделает носку комфортной в виду отсутствия проседаний каркаса после сушки.

Совет четвертый: используйте во время носки и специальные средства

Что мы имеем в виду под названием «специальное средство»? Как правило, это крема, спреи. Крем чаще всего используют для чистки и обработки кожаной обуви. Кожа хорошо воспринимает обработку жирными кремами. Это защищает каркас от фактического влияния влаги, сырости. Что касается замшевых или текстильных моделей, то здесь используются не крема, а спреи, которые лучше всего подходят для этой цели. Также спрей может обрабатывать и внутреннее пространство обуви.

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