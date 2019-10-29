Все жизненные процессы в организме зависят от питания человека с первых дней жизни. Сертифицированный диетолог Елена Мотова, автор книги Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей рассказала о самых распространенных ошибках в построении рациона.

Все жизненные процессы в организме зависят от питания человека с первых дней жизни. Сертифицированный диетолог Елена Мотова, автор книги "Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей" рассказала о самых распространенных ошибках в построении рациона.Специалист заявила, что регулярное избыточное потребление определенных продуктов отрицательно сказывается на здоровье и повышает риски развития рака толстой и прямой кишок. К вредным составляющим рациона относятся колбасы, сосиски, копчености.Согласно исследованию Росстата, 75% российских мужчин потребляют продукты переработки мясапрактически ежедневно. Эта еда отличается тем, что в ней много добавленных жиров, сахара и соли. При этом там катастрофически мало витаминов, минералов и клетчатки. Эти вещества теряются при многоступенчатой обработке."Средний российский ребенок съедает в год 30 кг сахара. Это более чем в три раза превышает рекомендации экспертных международных организаций", – отметила Елена Мотова.По словам диетолога, нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, таких как болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет 2 типа. В России процент смертности от этих недугов более 67.Важно заниматься профилактикой этих заболеваний. Для этого необходимо менять рацион питания, пищевое поведение и привычки.