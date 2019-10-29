Ошибка при выборе акустической гитары чревата разочарованием в собственных способностях, поэтому прежде, чем отправляться в музыкальный магазин за гитарой, постарайтесь определиться с требованиями к инструменту для начинающих.

Как выбрать акустическую гитару для новичка

Проблема выбора инструмента важна для любого музыканта, ведь от того, как сложатся «отношения» с гитарой, не в последнюю очередь зависит уровень исполнительского мастерства. Но для того, кто собирается осваивать азы музыкальной техники, она приобретает особенную сложность. Ошибка чревата разочарованием в собственных способностях, поэтому прежде, чем отправляться в музыкальный магазин за акустической гитарой, постарайтесь определиться с требованиями к инструменту для начинающих.

Разновидности гитар

Говоря об акустической гитаре, мы подразумеваем музыкальный инструмент с полым деревянным корпусом и резонаторным отверстием, играть на котором можно без использования специальной аппаратуры. Популярностью у музыкантов пользуются две разновидности гитар:



акустическая (вестерн, дредноут, джамбо) – с узким и длинным грифом, объёмным, расширенным книзу корпусом и резким, звонким аккордным звучанием;



классические, или «испанки» – подвид акустических гитар с широким грифом, компактным соразмерным корпусом и глуховатым, но интонационно богатым звучанием.



Акустическая гитара популярна у профессиональных и любительских эстрадных исполнителей благодаря выразительным и мощным аккордам, которые служат аккомпанементом к пению. Для обучения игре на гитаре «с нуля» специалисты советуют выбрать классическую испанскую гитару. На её широком грифе удобно располагаются пальцы новичка, благодаря чему легче осваивать технику игры.

Гитарные струны

В акустических инструментах используется несколько разновидностей струн.



Металлические струны дают резкий и громкий звук, но сложны в установке и настройке, играть на них, не имея навыка, тоже довольно тяжело. Различают бронзовые, фосфористые, алюминиево-бронзовые и латунные струны.



Нейлоновые струны не составляет труда зажимать колками грифа, настраивая звучание. Они мягче отзываются на прикосновения пальцев, играть на них легче, но и менять их придётся довольно часто из-за быстрого износа.



Шёлково-стальные струны обеспечивают богатый обертонами и интонациями, глубокий звук, великолепно звучат в переборах и паттернах. Это отличные струны для фолк-исполнителей.



Начинающему гитаристу желательно выбрать мягкие нейлоновые струны, которые затем, при желании, можно будет заменить на металлические.

Внешний вид и удобство гитары

Важно! Гитара, на которой вы будете обучаться игре, должна нравиться вам со всех точек зрения, в том числе внешне. Не стоит покупать даже хороший инструмент, который не вызывает глубокой личной симпатии.

Инструмент должен удобно лежать в руках. Чтобы выяснить это, нужно подержать выбранную модель в руках, проверить, насколько удобно ложатся пальцы на гриф, не слишком ли тяжёл и массивен корпус. Если ощущается неудобство, от покупки лучше отказаться и поискать более подходящую модель. Для взрослых подходят гитары размера 4/4 или 4/3.

Звучание гитары

Важнейшей характеристикой гитары является её звучание. Тем, кому по душе звонкие, насыщенные аккорды, лучше выбрать инструмент с крупным корпусом «дредноут», «джамбо», «вестерн» и т.д. Но следует иметь в виду, что гриф у таких гитар довольно узкий, что может стать проблемой для новичка.

Обязательно следует попробовать немного поиграть на выбранной гитаре и послушать, как она звучит. Возьмите с собой друга, умеющего играть, или попросите поиграть продавца. Недопустимы дребезжащие звуки, которые появляются, если струны лежат слишком низко и во время звучания ударяются о лады и порожки. Звук должен быть чётким, ровным и глубоким, с богатыми обертонами.

Важно! Попробуйте взять звук открытой струны и звук на 12-м ладу: разница в звучании каждой струны должна составлять ровно одну октаву, что говорит о надлежащем уровне качества.

Настроив гитару, нужно поиграть на ней некоторое время и посмотреть, хорошо ли колки держат натяжение. Если через время звук начинает «плыть», от покупки лучше отказаться.

Стоимость акустической гитары

Ни в коем случае не стоит выбирать самый дешёвый из имеющихся образцов: даже если звучание такой гитары будет приемлемым, вряд ли можно говорить всерьёз о долговечности. Высокая стоимость тоже не служит гарантией адекватного качества. Разумнее всего рассматривать варианты, цены которых находятся в диапазоне 4-8 тысяч рублей.



Yamaha C40 – недорогая гитара классического типа с глубоким и мягким звуком, с верхней декой из ели, нижней – из красного дерева, и палисандровой обечайкой;





Fender Squier SA-105 – эффектная и недорогая гитара с корпусом «дредноут», изготовленная из елового и палисандрового дерева, с объёмным, бархатистым звучанием;





Yamaha F310 – несколько более дорогой инструмент с корпусом «дредноут», считается классикой среди бюджетных моделей за отличное, яркое звучание и долгий срок службы.



Обучение игре на гитаре

Мастерство игры приходит после длительных упражнений. Не стоит думать, что достаточно посидеть пару часов, разучивая знаменитые три аккорда. Даже для любительского уровня игры необходимо посвятить учёбе несколько месяцев – только тогда вы будете чувствовать себя уверенно с инструментом в руках. Можно попытаться освоить технику игры по самоучителю и интернет-роликам, но это довольно долгий путь, который не гарантирует успеха. Значительно быстрее пойдёт обучение на гитаре под руководством опытного преподавателя из школы Saint-P music, который сразу правильно поставит вам пальцы и будет вовремя исправлять ошибки при освоении инструмента. Первое занятие проводится бесплатно, что даст вам возможность оценить качество преподавания в школе.