В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника в эти минуты проходит Х научный семинар по результатам археологических раскопок на территории области. Подробнее - уже в 14.25

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника в эти минуты проходит Х научный семинар по результатам археологических раскопок на территории области.Об уникальном федоровском кладе русских монет начала 15 века и находках в городище Выжегша Юрьев -Польского района рассказывают специалисты Российской академии наук. Одна из тем обсуждения - как изучать средневековые погребальные памятники, не разрушая их. Почетный гость конференции - Николай Андреевич Макаров, директор института археологии РАН. Подробнее - уже в 14.25