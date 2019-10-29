В наше время посещение библиотеки оказалось неактуальным занятием, а читальные залы совсем опустели.

Но это не значит, что общество перестало читать. В эпоху развития интернет-технологий посещение библиотеки не требуется. Черпать полезную и нужную информацию можно непосредственно с сайтов, даже не выходя из дома. Кроме того, есть специальные интернет-ресурсы – электронные библиотеки. Они содержат в себе множество художественных книг, справочники и словари, отдельные документы, специальную и профильную литературу и т.д. Кроме возможности бесплатно скачать или купить нужную книгу, есть предлагается читать онлайн. Как оказалось, онлайн-библиотеки имеют определенные преимущества и недостатки.

Плюсы электронной библиотеки

Среди достоинств важно отметить такие факторы:



получение нужной книги или отдельной информации без привязки к месту нахождения;



большой ассортимент литературы в разных жанрах. Поэтому если вы хотите читать в режиме онлайн анекдоты бесплатно, то вам точно нужна электронная библиотека;



возможность скачать книгу бесплатно или приобрести ее по цене, которая в разы меньше стандартного печатного издания;



возможность получить доступ к изданиям, которые имеют ограниченный тираж или вообще существуют в одном экземпляре;



быстрый доступ к информации и в больших объемах;



возможность сохранить редкие и ценные экземпляры при оцифровке книг.



круг пользователей электронной библиотеки достаточно широкий, поэтому это могут быть люди разных профессий и возрастов, предпочтений. Если нужно почитать анекдоты вовочка, то электронная библиотека в этом поможет.



не загромождаются полки и не пылятся книги в доме.



В чем неудобство пользования

Если говорить о недостатках, то здесь есть важные моменты, о которых следует помнить всегда. Обязательно наличие компьютера или другого гаджета, который имеет подключение к сети Интернет. Кроме того, некоторые считают, что такое чтение с экрана монитора вредно для глаз. Но современные технологии, которые применяются при производстве дисплеев, совершенствуются и являются безопасными для глаз, делая чтение комфортным и удобным занятием.

Поиск подобных ресурсов на просторах сети не вызовет сложностей. Их достаточно много, поэтому подобрать лучший для себя вариант всегда можно. Сегодня в режиме онлайн можно ознакомиться с литературой, которая в обычном читальном зале недоступна. Конечно же, противники такого чтения есть, поскольку нет возможности перебирать страницы и слышать запах типографии.