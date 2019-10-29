В этом году нас подстерегают 3 разновидности гриппа.

В этом году нас подстерегают 3 разновидности гриппа.«Brisbane» - он поражает только людей. Его отличительной чертой является короткий инкубационный период – от 2-х до 4-х дней, а далее — резкий скачок температуры от 38 до 40 градусов. Признаками будет сильная головная боль, ломота в мышцах, заложенность носа.«Singapore» Этот штамм более опасен, так как передаваться может от животных и птиц. Имеет медицинское обозначение H3N2. Вирус способен в короткие сроки распространяться по большой территории. Инкубационный период составляет 1-2 дня. Грипп коварен тем, что в течение 2-3 дней может вызывать тяжелые осложнения, в том числе приводящие к летальному исходу.«Michigan» Эта разновидность гриппа также очень опасна. Его штамм непрерывно мутирует от сезона к сезону. Часто сопровождается серьезными осложнениями. Инкубационной период в среднем составляет 1-3 дня. Однако первые признаки заболевания могут проявиться уже через пару часов после заражения. Ими являются: температура тела 38,5-41,0. Больной чувствует себя ослабленным и разбитым, имеются признаки конъюнктивита. Сообщает Роспотребнадзор