Главный тренер Ростова Валерий Карпин поделился мнением о нахождении клуба в группе лидеров, и соответствующими разговорами об участии желто-синих в борьбе за чемпионство в России. Наставник сожалеет, что его подопечные смотрят в таблицу.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о нахождении клуба в группе лидеров, и соответствующими разговорами об участии желто-синих в борьбе за чемпионство в России. Наставник сожалеет, что его подопечные смотрят в таблицу."Я бы назвал разговоры о чемпионской гонке досужими. Все это прежде всего для журналистов и болельщиков, — признается Карпин в интервью передаче "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Говорить, что "Ростов" в чемпионской гонке – по мне даже звучит смешно, сюрреалистично. Разговоров об этом вообще нет, никто не верит. Наверное, футболисты иногда смотрят в таблицу, к сожалению. Отсюда и результаты, как с "Зенитом"."Я считаю, знаю и понимаю, что пока нам думать о чемпионской гонке, в принципе, рано. Как только мы подумали о ней, получилось то, что получилось с "Зенитом". Мы обыкновенная команда. Сможем чего-то добиться и побороться, когда все игроки заряжены и делают все на 150 процентов. И то не факт".Напомним, что по итогам 14 туров российской премьер-лиги "Ростов" занимает вторую строчку в таблице, набрав 29 очков. Отставание от лидирующего "Зенита", который туром ранее разгромил ростовчан со счетом 6:1, составляет три балла.