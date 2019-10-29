Если вы хотите купить качественные наушники, обратите внимание на продукцию koss porta pro.

Наушники koss porta pro имеют историю уже более 25 лет. При этом их популярность, качество, конструкция и сборка продолжают оставаться на самом высоком уровне. А производитель, идя в ногу со временем, предлагает потребителям конкурентоспособный прибор, который не перестает занимать лидирующие позиции на мировом уровне.

Основные факторы выбора наушников koss porta pro

При выборе наушников этого бренда необходимо уделять вниманию определенным конструктивным и функциональным факторам. Отметим, что наушники koss porta pro выпускаются в ассортименте моделей и модификаций.

Обращаем внимание в первую очередь на:









качество изготовления – наушники имеют удобный складной корпус, который превращает их в компактный девайс. Наличие гибкой системы регулировки амбушюр и оголовье обеспечивают удобное их применение. Корпус наушников и его элементы выполнены из высококачественного пластика, оголовье из надежного алюминия, иные элементы – из не менее качественных разнообразного происхождения материалов;









эргономика изделия – наличие переключателя зоны комфорта с каждой стороны, с тремя позициями комфорта обеспечивают комфортное ношение наушников. Чаши наушников имеют приятные мягкие прокладки и шариковые шарниры, что обеспечивает высокий уровень свободы вращения;









уникальное звучание – не сильно восприимчивые к внешнему шуму, поэтому звучание наушников четкое и приятное, без помех;









звук – отличительной особенностью наушников является их низкочастотность. Басы имеют эффективное управление и являются достаточно четкими, обеспечивающими всю полноту звучания. Средняя частота акцентированная, агрессивная и приятная. Высокие частоты хоть и кажутся слегка размытыми, но это обеспечивает минимальную утомительность слуха при прослушивании музыки;









полностью соответствуют по качеству своей цене;









это накладные наушники;









подключаются проводом;









имеют высокую чувствительность;









небольшой вес и т.д.









Учитывая, что описываемые наушники являются популярной моделью, к сожалению, это приводит к тому, что появляется очень много подделок, которые практически невозможно отличить от оригинала. Избежать это можно несколькими способами. Не стоит вестись на низкую заманчивую стоимость тем более в незнакомых интернет-магазинах.

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Таким образом, если вам необходим качественный, комфортный в носке аксессуар, компактный и с идеальным звучанием, обладающий тремя основными качествами – звук, крепость и комфорт, если вам нужен аксессуар без излишних наворотов, то лучших наушников, чем koss porta pro найти будет сложно. К тому же, несмотря на популярность и востребованность, гаджет имеет доступную стоимость.