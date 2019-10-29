За несколько дней злоумышленник похитил имущество на сумму более 60 тысяч рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июле текущего года фигурант, дождавшись, когда его знакомая уснет после совместного распития спиртного, похитил у нее 3000 рублей. Аналогичным образом обвиняемый совершил кражу электромассажера у своего знакомого.Через несколько дней после предыдущих краж злоумышленник, проходя мимо жилого дома в Коврове, обратил внимание на то, что окно на первом этаже открыто. Сняв москитную сетку, фигурант проник внутрь, откуда похитил мобильный телефон и ноутбук.Потерпевшие, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба, составила 64 000 рублей.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на территории района и сознался в содеянном, пояснив, что сразу после краж продал чужое имущество, а деньги потратил.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.