По версии следствия, фигурантка совершила кражу во время отдыха на берегу озера.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Летом текущего года в полицию обратился молодой человек, сообщивший, что у него были похищены мобильный телефон и наличные деньги. Пропажу потерпевший обнаружил после отдыха на одном из местных пляжей.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, опросили возможных очевидцев произошедшего. Фигурантка была задержана на территории района и дала признательные показания.В ходе следствия установлено, что злоумышленница увидела, как молодой человек, ранее говоривший по мобильному, оставил телефон в кармане шорт и отправился купаться. Дождавшись, когда потерпевший уплывет подальше, обвиняемая похитила телефон, деньги и скрылась. Впоследствии гаджет фигурантка продала.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Похищенный телефон возвращен законному владельцу.