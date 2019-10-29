Самолет авиакомпании Thai Airways, направлявшийся из Лондона в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает ..

Самолет авиакомпании Thai Airways, направлявшийся из Лондона в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Домодедово. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров, сообщает агентство "Москва".В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что на место стоянки прибыли медики. В ближайшее время пассажир будет доставлен в медицинское учреждение.