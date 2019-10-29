Президент Белоруссии все годы своего правления пытался сохранить за государственным сектором лидирующие позиции в экономике республики. Но граждане решили по-другому: доля работающих в частных структурах превысила тех, кто предпочитает трудиться под крылом государства. Происходящее в СМИ называют тихой революцией.
Президент Белоруссии все годы своего правления пытался сохранить за государственным сектором лидирующие позиции в экономике республики. Но граждане решили по-другому: доля работающих в частных структурах превысила тех, кто предпочитает трудиться под крылом государства. Происходящее в СМИ называют "тихой революцией".
После прихода Лукашенко к власти в 1995 году доля занятых на
государственных предприятиях составляла 60%. Люди рассматривали госсектор как
хоть какую-то гарантию стабильности, пишет обозреватель белорусского портала
"Солидарность" Евгений Кириллов.
Но дальше доля трудящихся под крылом государства начала
снижаться, что явно не радовало руководство страны, отметил он. Так, в 2000-м
году доля работающих на государство снизилось до 57%, в 2005-м – до 51, а в
2010-м госсектор впервые оказался в минусе: число работающих в нем сократилось
до 44,7%, уточнил журналист.
По его словам, к настоящему моменту доля государства на
рынке труда снизилась до 40%. Несмотря на указания Лукашенко поддерживать
госпредприятия и вложенные в них миллиарды, поднять их с колен так и не
удалось, резюмировал обозреватель.
"Простые белорусы проголосовали ногами и фактически
совершили тихую революцию, предпочтя работать в частном секторе, а не
государственном", – отметил он.
Выстроенной политической и экономической системой
недовольны все больше белорусов. Чаще всех руководство страны критикует так
называемая несистемная оппозиция. В канун парламентских выборов ее
представители проводят массовые акции в городах республики.
ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко назначить выборы в парламент на 17 ноября, так как это "более удобная дата"
Предвыборный плакат Лукашенко, 1994 год, Беларусь
— 10 апреля (@buch1004)
Голосование за новый состав депутатского корпуса пройдет в
ноябре. А в следующем году белорусы будут выбирать президента. Практически ни у
кого нет сомнений, что находящийся у власти 25 лет пойдет на новый
срок.