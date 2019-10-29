Президент Белоруссии все годы своего правления пытался сохранить за государственным сектором лидирующие позиции в экономике республики. Но граждане решили по-другому: доля работающих в частных структурах превысила тех, кто предпочитает трудиться под крылом государства. Происходящее в СМИ называют тихой революцией.

Президент Белоруссии все годы своего правления пытался сохранить за государственным сектором лидирующие позиции в экономике республики. Но граждане решили по-другому: доля работающих в частных структурах превысила тех, кто предпочитает трудиться под крылом государства. Происходящее в СМИ называют "тихой революцией".После прихода Лукашенко к власти в 1995 году доля занятых нагосударственных предприятиях составляла 60%. Люди рассматривали госсектор какхоть какую-то гарантию стабильности, пишет обозреватель белорусского портала"Солидарность" Евгений Кириллов.Но дальше доля трудящихся под крылом государства началаснижаться, что явно не радовало руководство страны, отметил он. Так, в 2000-мгоду доля работающих на государство снизилось до 57%, в 2005-м – до 51, а в2010-м госсектор впервые оказался в минусе: число работающих в нем сократилосьдо 44,7%, уточнил журналист.По его словам, к настоящему моменту доля государства нарынке труда снизилась до 40%. Несмотря на указания Лукашенко поддерживатьгоспредприятия и вложенные в них миллиарды, поднять их с колен так и неудалось, резюмировал обозреватель."Простые белорусы проголосовали ногами и фактическисовершили тихую революцию, предпочтя работать в частном секторе, а негосударственном", – отметил он.Выстроенной политической и экономической системойнедовольны все больше белорусов. Чаще всех руководство страны критикует такназываемая несистемная оппозиция. В канун парламентских выборов еепредставители проводят массовые акции в городах республики.ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко назначить выборы в парламент на 17 ноября, так как это "более удобная дата"Предвыборный плакат Лукашенко, 1994 год, Беларусь— 10 апреля (@buch1004)Голосование за новый состав депутатского корпуса пройдет вноябре. А в следующем году белорусы будут выбирать президента. Практически ни укого нет сомнений, что находящийся у власти 25 лет пойдет на новыйсрок.