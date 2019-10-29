Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотку Мария Ласицкене решила отдать автомобиль, подаренный Федерацией бокса России, своему тренеру Геннадию Габрилянову. Ласицкене и другая чемпионка мира по легкой атлетике Анжелика Сидорова также разделят призовые с остальными представителями сборной России.

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высотку Мария Ласицкене решила отдать автомобиль, подаренный Федерацией бокса России, своему тренеру Геннадию Габрилянову. Ласицкене и другая чемпионка мира по легкой атлетике Анжелика Сидорова также разделят призовые с остальными представителями сборной России.Во время церемонии награждения легкоатлеток и чемпионок мира по боксу, Федерация бокса России подарила Мария Ласицкене и Анжелике Сидоровой сертификаты на 5 миллионов рублей и автомобили. Спортсменки решила распорядиться подарками. Все 10 миллионов призовых будут разделены с остальными российскими участниками чемпионата мира.Мария Ласицкене решила подарить автомобиль своему тренеру Геннадию Габрилянову. "Все медали — это заслуга моего тренера. Хочу, чтобы вы катались по Москве на машине", — объяснила Мария свой поступок.