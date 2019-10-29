Как помочь молодым семьям? Этот вопрос обсудили члены Президиума Совета Законодателей.

Как помочь молодым семьям? Этот вопрос обсудили члены Президиума Совета Законодателей. В нем принял участие первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко.Алексей Вовченко, первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ: «Знаем послание Президента недавнее - и уже с 20 года будут изменены критерии нуждаемости по этим пособиям - как на первого ребенка, так и на второго. Это будет шире охват получателей пособий. И впервые вводится пособие до трех лет. Раньше было до полутора».Средний возраст молодой мамы в России - 26 лет - хотя еще недавно был на год меньше. Чтобы изменить ситуацию, Министерство труда предложило меры поддержки молодых семей. С 2020 года материнский капитал составит почти 466 тысяч рублей. Во-вторых, молодые семьи получат возможность получить льготную ипотеку под 6%. В стране планируют сделать мини-сады и ясли при вузах. Во Владимирской области для молодых семей предоставляют социальные выплаты на приобретение жилья. Социальными выплатами могут воспользоваться семьи, которые переехали работать в сельскую местность. По словам участника заседания - председателя ЗС Владимира Киселева, главная задача областного парламента - чтобы все молодые семьи, которые стоят в очереди, получили квартиры.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Граждане встают на очередь на получение субсидий, когда им 30 лет. До них очередь доходит, когда им исполняется 37 лет. И они остаются без квартир. Поэтому еще одно наше предложение - чтобы все граждане, которым еще не исполнилось 35 лет и которые были поставлены на очередь до момента 35 лет, получили жилье в любом случае, даже после исполнения 35 лет».Анастасия Сахарова