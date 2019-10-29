Сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...
Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для курсантов Колледжа полиции.
В начале мероприятия учащимся были показаны документальные фильмы Телестудии «Петровка, 38» о пагубном влиянии наркотиков на организм человека.
По окончании просмотра фильмов курсанты были приглашены в помещения экспозиции. При помощи информационных ресурсов площадки ведущий специалист-эксперт 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве Сергей Густын рассказал о деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также правовой ответственности за совершение данных деяний. Через наглядно представленные инсталляции залов посетители узнали о медицинских и социальных последствиях употребления запрещенных средств и веществ.
Затем сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, довели информацию о внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица.
По окончании встречи курсанты Колледжа выразили признательность полицейским за интересное и познавательное мероприятие.
УНК ГУ МВД России по г. Москве