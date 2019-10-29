Сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...

Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели на Московской молодежной антинаркотической площадке профилактическое мероприятие для курсантов Колледжа полиции.В начале мероприятия учащимся были показаны документальные фильмы Телестудии «Петровка, 38» о пагубном влиянии наркотиков на организм человека.По окончании просмотра фильмов курсанты были приглашены в помещения экспозиции. При помощи информационных ресурсов площадки ведущий специалист-эксперт 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве Сергей Густын рассказал о деятельности правоохранительных органов по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также правовой ответственности за совершение данных деяний. Через наглядно представленные инсталляции залов посетители узнали о медицинских и социальных последствиях употребления запрещенных средств и веществ.Затем сотрудники полиции рассказали присутствующим об основаниях наступления и порядке привлечения к ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, довели информацию о внешних и поведенческих признаках наркозависимого лица.По окончании встречи курсанты Колледжа выразили признательность полицейским за интересное и познавательное мероприятие.УНК ГУ МВД России по г. Москве