Медведь Проша из Псковской области может вернуться на родину уже на следующей неделе. Хищник прославился летом после того, как вместе с сестрой Полей сбежал из питомника за границу. В Эстонии животное поймали и временно отправили в зоопарк Таллина.

Медведь Проша из Псковской области может вернуться на родину уже на следующей неделе. Хищник прославился летом после того, как вместе с сестрой Полей сбежал из питомника за границу. В Эстонии животное поймали и временно отправили в зоопарк Таллина.Он в развалку прогуливается по вольеру, вальяжно принимает ванну, жует перепелов, ягоды и желуди. Но, кажется, скоро эстонские каникулы Проши подойдут к концу. Хотя к нему уже привыкли гости Таллинского зоопарка, которые бурых медведей здесь раньше не видели. Освоился и сам хищник."Он привык к своему временному дому. Этот медведь легко приспосабливается, ничего не боится, гуляет в клетке, иногда проверяет прутья клетки, замки, вдруг какой-то из них открыт. Он очень активный", — рассказывает Тынис Тасане, куратор коллекции Таллинского зоопарка.Несколько месяцев назад он был намного резвее. Вместе с еще одной хищницей они устроили настоящий медвежий переполох: бегали по придомовым участкам, переворачивали мусорные баки, питались в саду у местных жителей, разорили несколько пасек. Распугали людей — они не раз вызывали полицию и боялись уже не только за свои дома, но и за свои жизни. В итоге сотрудники зоопарка поймали только одного из хулиганов. Поместили в вольер. Как оказалось, у него и кличка есть — зовут Проша. Пришел на своих четырех из России. А вот вернуться обратно оказалось проблематично. Здесь без помощи людей уже никак."Вся проблема в оформлении документов и в сроках подачи документов. Все это очень непростое занятие, сложно оформить перевозку официально. А сам процесс обычный — машина приходит, медведя обездвиживают и везут на место", — объясняет Сергей Пажетнов, руководитель центра спасения медвежат-сирот Торопецкой биостанции "Чистый лес".На место — это в Тверскую область. Прошу нашли в берлоге вместе с сестрой — ее назвали Полей. Зверей поселили в специальном приюте для медвежат к другим брошенным животным. Здесь практически с рождения сотрудники биологической станции заменяют детенышам маму. Кормят молоком, гуляют с ними по лесу и приспосабливают к естественной среде обитания. После выпускают парами в лес. Для Поли и Проши местом обитания стала Псковская область, но ее границы двум хищным авантюристам оказались малы."Ушли они от места зимовки, вышли в районе города Валга — это 200 километров от места выпуска. Но для медведей, которым по третьему году, это не проблема. Единственное, что необычно, они две зимовки провели вместе. Первый год они могут зимовать вместе, но чтобы два года зимовали брат с сестрой — это для нас новость", — говорит Сергей Пажетнов, руководитель центра спасения медвежат-сирот Торопецкой биостанции "Чистый лес".Все медицинские обследования пройдены. Осталось найти перевозчика, который доставит Прошу в Тверскую область. Следом — карантин и только после можно обратно в лес. Выпустят либо поздней осенью, либо после зимовки — ранней весной. Только вот пока речь идет об одиночной депортации, ведь медведицу Полю так и не нашли. Она по-прежнему разгуливает по эстонской земле и заставляет волноваться местных жителей.