Младшие дети Примадонны
отечественной эстрады Аллы Пугачевой души не чают в своем отце юмористе Максиме
Галкине. Лиза и Гарри Галкины восхищаются родителем.
Младшие дети Примадонны
отечественной эстрады Аллы Пугачевой души не чают в своем отце юмористе Максиме
Галкине. Лиза и Гарри Галкины восхищаются родителем.
В фанатском инстаграм-аккаунте
посвященном Елизавете – дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилась редкая архивная
видеозапись. В кадре юморист смотрит телевизор со своими наследниками.
"Мой папа лучший!" – радостно кричат двойняшки Лиза и Гарри.
У многих поклонников
знаменитого семейство пост вызвал восторг. Кто-то из фанатов отметил, что
смогла построить идеальную семью.
"Да папа счастлив и чтобы
не говорили Алла Б его осчастливила она мудрая женщина подарила ему счастье и
сама счастлива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –
Прим. ред.)", "Папа чудный нереально общение с детьми классное..и Аллочку
любит..молодцы были бы все такие семьи.😍😍😍", "Конечно папа лучший и вся семья Максима и
Аллы – лучшая! Вскз вам благ!" – писали интернет-обыватели.
К слову, недавно Примадонна
отечественной эстрады призналась, что с появлением младших детей у нее началась
другая жизнь. Раньше во главу угла ставила карьеру, однако теперь
она концентрируется на семье. Звезда намекнула, что в браке с юмористом
Максимом Галкиным счастлива.