Младшие дети Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой души не чают в своем отце юмористе Максиме Галкине. Лиза и Гарри Галкины восхищаются родителем.

Младшие дети Примадонныотечественной эстрады Аллы Пугачевой души не чают в своем отце юмористе МаксимеГалкине. Лиза и Гарри Галкины восхищаются родителем.В фанатском инстаграм-аккаунтепосвященном Елизавете – дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилась редкая архивнаявидеозапись. В кадре юморист смотрит телевизор со своими наследниками."Мой папа лучший!" – радостно кричат двойняшки Лиза и Гарри.У многих поклонниковзнаменитого семейство пост вызвал восторг. Кто-то из фанатов отметил, чтосмогла построить идеальную семью."Да папа счастлив и чтобыне говорили Алла Б его осчастливила она мудрая женщина подарила ему счастье исама счастлива (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Папа чудный нереально общение с детьми классное..и Аллочкулюбит..молодцы были бы все такие семьи.😍😍😍", "Конечно папа лучший и вся семья Максима иАллы – лучшая! Вскз вам благ!" – писали интернет-обыватели.К слову, недавно Примадоннаотечественной эстрады призналась, что с появлением младших детей у нее началасьдругая жизнь. Раньше во главу угла ставила карьеру, однако теперьона концентрируется на семье. Звезда намекнула, что в браке с юмористомМаксимом Галкиным счастлива.