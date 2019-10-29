Общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей

В Муроме возбудили уголовное дело в отношении председателя комитета по развитию потребительского рынка и продовольствию Анны Шишкиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.С сентября 2017 по октябрь текущего года чиновница требовала деньги и еду за разрешение ярморочной торговли в наиболее привлекательных для потребителей местах. Бизнесмены, желая заработать больше, выполняли требования Шишкиной. Общая сумма ущерба составила более 2,3 млн рублей.ФСБ совместно со СледКомом продолжают расследование уголовного дела.