Цены за использование изображений музейных объектов значительно снижены, введены дополнительные категории льготников.

Гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова встретилась с представителями департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг по вопросу введения так называемого «сувенирного налога». Прийти к единой позиции пытались в течение двух месяце. В итоге компромисс был найден. Музей пошёл навстречу предпринимателям. Светлана Мельникова отметила, что цены за использование изображений музейных объектов значительно снижены, введены дополнительные категории льготников. За некоммерческое использование изображений плата взиматься не будет. Прейскурант уже размещён на . Сообщили в пресс-службе обладминистрации.