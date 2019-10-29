В Свердловской области в колонии строгого режима открыли кафе с бургерами и молочными коктейлями.

Кафе заработало месяц назад в тестовом режиме. Посещать бургерную могут только осужденные, которые хорошо себя ведут. Им будут выдавать письменные разрешения."Мы его сделали, не для того, чтобы заключенные питались, а чтобы они проводили свое свободное время, смотрели видеотрансляции, спортивные мероприятия и так далее. Ну и заодно, чтобы у них была возможность выбрать еду, которая ничем не отличается от того, что предлагают в кафе на воле", - рассказал сообщил замначальника по трудовой адаптации Владислав Валуцкий, чьи слова приводит телеканал "360".Самым популярным блюдом у заключенных стал бургер. Его цена, как в обычном кафе – 200-250 рублей. Заключенные могут потратить деньги, которые получили за работу в колонии или которые им прислали родственники.Для создания кафе сотрудники колонии никого не приглашали. Сделали все самостоятельно – от идеи до меню. Готовят блюда сами заключенные. Прибыль заведение пока не приносит. Однако само создание бургерной в колонии оценили положительно.