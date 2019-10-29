За прошедший летний период на водоемы практически всех муниципальных районов региона выпустили 7000 утят кряквы.

За прошедший летний период на водоемы практически всех муниципальных районов региона выпустили 7000 утят кряквы. Закупка молодняка производилась в рамках госпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на территории Владимирской области». На эти цели было направлено около 2 миллионов рублей.По сообщению обладминистрации, выпуск утят в естественную среду обитания позволяет увеличить численность водоплавающей дичи и снизить охотничью нагрузку на дикую популяцию птиц. Утят выпустили в водно-болотные угодья с подходящими условиями. К этим мероприятиям привлекались общественные охотинспекторы, опытные охотники и неравнодушные граждане.