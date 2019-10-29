Ирина Толмацкая написала книгу, посвященную сыну Кириллу, более известному как Децл. Женщина поделилась самым сокровенным.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-nadezhdy-nikakoj-mediki-veleli-molitsya-rodivshej-materi-decla.html" target="_blank">Надежды никакой: медики велели молиться родившей матери Децла</a> - Ирина Толмацкая написала книгу, посвященную сыну Кириллу, более известному как Децл. Женщина поделилась самым сокровенным.
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2019-nadezhdy-nikakoj-mediki-veleli-molitsya-rodivshej-materi-decla.html]Надежды никакой: медики велели молиться родившей матери Децла[/url] - Ирина Толмацкая написала книгу, посвященную сыну Кириллу, более известному как Децл. Женщина поделилась самым сокровенным.