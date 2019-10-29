В скандальной истории вокруг наследства Элины Быстрицкой
появился новый фигурант. В судии ток-шоу Пусть говорят на Первом канале выступил
представитель бизнесмена Александра Хейфеца.
В скандальной истории вокруг наследства Элины Быстрицкой
появился новый фигурант. В судии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале выступил
представитель бизнесмена Александра Хейфеца.
В конце октября вступит в силу завещание народной артистки
СССР Элины Быстрицкой. В последней воле звезда оставила все имущество сестре Софии Шегельман.
Между тем в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" выяснилось,
что
Шегельман получить в распоряжение богатства знаменитой родственницы в назначенный срок
скорее всего не сможет. Бизнесмен Александр Хейфец пытается через суд запретить
нотариусу выдавать свидетельство о праве на наследство.
Как рассказала Лидия Аносова, представитель Хейфеца, в 2008
году Элина Быстрицкая, София Шегельман и их брат, имя которого не называлось, заключили
с бизнесменом договоры купли-продажи. По этим сделкам звезда и ее родственники передали
свои доли в ООО "Женский центр" Александру Хейфицу. В качестве аванса
предприниматель заплатил три миллиона долларов. Остальные
деньги – 27 миллионов – были переданы в виде векселей.
По словам Аносовой, через 11 лет после совершения сделки
Быстрицкая и ее семья подали иск на Хейфица. Решением арбитражного суда договоры купли-продажи на доли расторгли. Теперь Хейфец хочет три миллиона долларов обратно.
"В 2017 году у него доли эти забрали, а денежные средства
обратно не передали. Это, конечно, было странное решение, но, тем не менее, мы
его не комментируем. Это вызвало необходимость обратиться в суд с иском, чтобы
получить хотя бы то, что он передавал", – сказала Лидия Аносова в эфире ток-шоу
Представитель предпринимателя считает, что ее доверителю
удастся добиться ареста имущества Элины Быстрицкой. "Я говорила с моим
доверителем, и он думает сделать из квартиры актрисы дом-музей имени Элины
Аврамовны", – добавила Лидия Аносова.
Присутствующих в студии экспертов эта история очень удивила.
Телеведущий Дмитрий Борисов не понимал, зачем Элина Быстрицкая расторгла
договор с Александром Хейфицем, ведь аванс, полученный от него, уже был потрачен.
Адвокат Мирон Дауди прояснил ситуацию. "На тот момент Хейфец
сидел в тюрьме, и они надеялись, что его все-таки, мы понимаем, что
оправдательных приговоров мало, очень мало, почти что нет, что он будет обвинен
и в этом случае ничего она не вернет. Но случилось так, что его оправдали. А
иск уже был подан на тот момент, когда он был в тюрьме", – поделился
размышлениями защитник в эфире .
По словам Дауди, тогда в доверие к Быстрицкой втерся ушлый юрист,
который и посоветовал актрисе расторгнуть договор с Хейфецем. После этот
оборотистый адвокат обманом переписал доли на себя и скрылся.