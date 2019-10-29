В скандальной истории вокруг наследства Элины Быстрицкой появился новый фигурант. В судии ток-шоу Пусть говорят на Первом канале выступил представитель бизнесмена Александра Хейфеца.

В скандальной истории вокруг наследства Элины Быстрицкойпоявился новый фигурант. В судии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале выступилпредставитель бизнесмена Александра Хейфеца.В конце октября вступит в силу завещание народной артисткиСССР Элины Быстрицкой. В последней воле звезда оставила все имущество сестре Софии Шегельман.Между тем в сегодняшнем выпуске ток-шоу "Пусть говорят" выяснилось,чтоШегельман получить в распоряжение богатства знаменитой родственницы в назначенный срокскорее всего не сможет. Бизнесмен Александр Хейфец пытается через суд запретитьнотариусу выдавать свидетельство о праве на наследство.Как рассказала Лидия Аносова, представитель Хейфеца, в 2008году Элина Быстрицкая, София Шегельман и их брат, имя которого не называлось, заключилис бизнесменом договоры купли-продажи. По этим сделкам звезда и ее родственники передалисвои доли в ООО "Женский центр" Александру Хейфицу. В качестве авансапредприниматель заплатил три миллиона долларов. Остальныеденьги – 27 миллионов – были переданы в виде векселей.По словам Аносовой, через 11 лет после совершения сделкиБыстрицкая и ее семья подали иск на Хейфица. Решением арбитражного суда договоры купли-продажи на доли расторгли. Теперь Хейфец хочет три миллиона долларов обратно."В 2017 году у него доли эти забрали, а денежные средстваобратно не передали. Это, конечно, было странное решение, но, тем не менее, мыего не комментируем. Это вызвало необходимость обратиться в суд с иском, чтобыполучить хотя бы то, что он передавал", – сказала Лидия Аносова в эфире ток-шоуПредставитель предпринимателя считает, что ее доверителюудастся добиться ареста имущества Элины Быстрицкой. "Я говорила с моимдоверителем, и он думает сделать из квартиры актрисы дом-музей имени ЭлиныАврамовны", – добавила Лидия Аносова.Присутствующих в студии экспертов эта история очень удивила.Телеведущий Дмитрий Борисов не понимал, зачем Элина Быстрицкая расторгладоговор с Александром Хейфицем, ведь аванс, полученный от него, уже был потрачен.Адвокат Мирон Дауди прояснил ситуацию. "На тот момент Хейфецсидел в тюрьме, и они надеялись, что его все-таки, мы понимаем, чтооправдательных приговоров мало, очень мало, почти что нет, что он будет обвинени в этом случае ничего она не вернет. Но случилось так, что его оправдали. Аиск уже был подан на тот момент, когда он был в тюрьме", – поделилсяразмышлениями защитник в эфире .По словам Дауди, тогда в доверие к Быстрицкой втерся ушлый юрист,который и посоветовал актрисе расторгнуть договор с Хейфецем. После этотоборотистый адвокат обманом переписал доли на себя и скрылся.