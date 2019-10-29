Подключение к мультиплексам, где транслируется на сегодняшний день от 20 до 30 каналов, позволит оценить достоинства цифрового эфирного вещания.

Оно практически полностью заменило аналог, работающий неэффективно и с помехами.

Бесплатный просмотр станет возможным лишь после некоторых небольших затрат. Потребуется заменить устаревшую антенну на дециметровую и подобрать цифровую приставку.

Особенности выбора

Производители предлагают десятки отличных моделей эфирных антенн, схожих по своей конструкции.

Для города обычно находят комнатную или логопериодическую антенну, способную отсеивать нужные частоты. В квартире выбирается лучшее место или прикрепление состоится на балконе, где хорошо ловится сигнал. Сложностей это не вызывает, благодаря установленной плате усилителя.

За городом понадобится выбрать остронаправленную или всеволновую модель, на корпусе которой также установлен усилитель. Ее закрепляют на стене, крыше или специальной мачте и направляют в сторону ближайшего ретранслятора.

Найти расположение несложно, поскольку подробная интерактивная карта есть на официальном портале. После уточнения координат производится наводка, но окончательное закрепление лучше производить после настройки.

Предлагается множество многофункциональных ресиверов, обладающих операционной системой. По-существу удается приобрести медийный центр, чтобы подключать аудио-и видеоаппаратуру, ноутбук и флешку для записи интересного фильма и концерта.

Для уличной эксплуатации подбирается коаксильный кабель определенного сечения, сделанный и меди. Предпочтительней выглядит медная оплетка вместо алюминиевой.

Подсоединение лучше производить при помощи коннекторов, спайка не гарантирует хорошего результата.

Процесс настройки

Установленная система Linux позволяет бесплатно произвести прошивку и подобрать лучшие программы. После подготовки ресивера можно подключить кабель, присоединенный к антенне, и приступить к настройке:



следует войти в меню и найти отдел быстрых настроек;

выбирается страна, если она не стоит по умолчании;

указывается стандарт DVB-T2, поскольку в приставке могут присутствовать два стандарта;

с помощью автонастройки начинаем поиск.



При правильном расположении антенны и грамотном подборе кабеля на это уйдет одна или две минуты.

Возможно следует вновь уточнить качество и уровень сигнала, для чего три раза нажимается на пульте кнопка info.

Для каждого канала определена частота и кодировка. Придется путем замены антенны или приставки выяснить причину загвоздки.

Важно грамотно определить направление ретранслятора и подготовить кабель, отвечающий за качество приема. После прошивки придется периодически проводить обновление, что не составляет особого труда.