Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук высказал недовольство политикой украинского лидера. Он считает, что шаги, которые предпринимает Владимир Зеленский, не приведут к миру.

Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук высказалнедовольство политикой украинского лидера. Он считает, что шаги, которыепредпринимает Владимир Зеленский, не приведут к миру.Политикуверен, что ошибка президента – в разведении сил в Донбассе. "Нельзя идти ни на какие разведения войск,пока режим тишины не обеспечен. Более того – отвод войск как таковое не даетничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и неимеют никакого значения", – цитирует Варчука РИА Новости.Он добавил, что односторонниешаги по выполнению минских соглашений не приведут ни к победе, ни к миру. Ранее министриностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения силмежду украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, наочереди Петровское.Материал дополняется