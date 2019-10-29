Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук высказал
недовольство политикой украинского лидера. Он считает, что шаги, которые
предпринимает Владимир Зеленский, не приведут к миру.
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук высказал
недовольство политикой украинского лидера. Он считает, что шаги, которые
предпринимает Владимир Зеленский, не приведут к миру.
Политик
уверен, что ошибка президента – в разведении сил в Донбассе. "Нельзя идти ни на какие разведения войск,
пока режим тишины не обеспечен. Более того – отвод войск как таковое не дает
ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не
имеют никакого значения", – цитирует Варчука РИА Новости.
Он добавил, что односторонние
шаги по выполнению минских соглашений не приведут ни к победе, ни к миру. Ранее министр
иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил
между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на
очереди Петровское.
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