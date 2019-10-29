После того, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, к ней и ее семье приковано повышенное внимание СМИ и прочей общественности. Любая активность близких популярной актрисы рассматривается пристально и досконально.

После того, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, к ней и ее семье приковано повышенное внимание СМИ и прочей общественности. Любая активность близких популярной актрисы рассматривается пристально и досконально.28 Окт 2019 в 5:39 PDTМатериал дополняется