Интернет пестрит громкими заголовками. Мол, пресс-секретарь Анна Исаева требует присвоить Юлии Началовой звание Героя России посмертно. Хотя никогда ничего подобного она не только не говорила, но даже и не думала.

Интернет пестрит громкими заголовками. Мол, пресс-секретарь Анна Исаева требует присвоить Юлии Началовой звание Героя России посмертно. Хотя никогда ничего подобного она не только не говорила, но даже и не думала.Началось все с благой и светлой идеи: Анна Исаева, знакомые и родственники Юлии Началовой в социальных сетях поддержали всероссийский флешмоб поклонников, предлагающих присвоить артистке звание "Заслуженной". Многие люди искренне считают, что любимая артистка этого достойна.Правда, нашлись и недовольные. Кто-то в комментариях под инициативой скептически брякнул: "Еще Героя России" дайте Началовой. И падкие до сенсаций журналисты тут же скрестили это частное мнение с рассказом Исаевой про акцию. И получилось, будто это она сама того требует.Но Исаева – человек умный и адекватный, ей бы и в голову такое не пришло. Она и не требовала ничего ни у кого – просто рассказала про начинание фанатов."Когда прекратится переписывание друг у друга галиматьи, непроверенных фактов, чьего-то непрофессионального бреда?" – возмущена потоком лжи Исаева. – Надоело выглядеть неадекватом, человеком не понимающим ничего в государственном устройстве. Это вы такие, уважаемая пресса. Вы неадекват. Заглавные издания страны пишут писульки без оглядки на первоисточник. Вы в своем уме?".28 Окт 2019 в 11:35 PDT"Сестричка" Началовой на своей странице в социальной сети "Инстаграм" специально подчеркнула: никогда нигде и ничего она про Героя России даже не говорила, ни к чему никого не призывала. Поэтому просит не мучить ее бессовестной ложью и провокациями.