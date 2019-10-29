В течение прошлого года демонтажу подверглись около 500 нелегальных строений.

Во Владимире продолжается снос незаконных гаражей. Таковыми признаются постройки, на которые нет правоустанавливающих документов. В течение прошлого года демонтажу подверглись около 500 нелегальных строений. Несмотря на это, число их еще велико - около 4,5 тысяч. Момент сноса одного из таких гаражей на улице Соколова-Соколенка один из очевидцев выложил в сеть. Правда, гараж не очень-то поддавался. У многих пользователей видео вызвало улыбку. При этом в комментариях владимирцы поддерживают эти меры. На освободившейся земле они предлагают высадить деревья, сделать детские площадки или те же стоянки. Главное, город будет чище и безопаснее.Видео .