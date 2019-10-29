Директор института археологии РАН - Николай Макаров - приехал сегодня во Владимир на научную конференцию. С ним мы поговорили о самых интересных событиях археологического сезона на владимирской земле.
<a href="https://33live.ru/novosti/29-10-2019-nikolaj-makarov-direktor-instituta-arxeologii-ran.html" target="_blank">Николай Макаров - директор института археологии РАН</a> - Директор института археологии РАН - Николай Макаров - приехал сегодня во Владимир на научную конференцию. С ним мы поговорили о самых интересных событиях археологического сезона на владимирской земле.
[url=https://33live.ru/novosti/29-10-2019-nikolaj-makarov-direktor-instituta-arxeologii-ran.html]Николай Макаров - директор института археологии РАН[/url] - Директор института археологии РАН - Николай Макаров - приехал сегодня во Владимир на научную конференцию. С ним мы поговорили о самых интересных событиях археологического сезона на владимирской земле.