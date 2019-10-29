Директор института археологии РАН - Николай Макаров - приехал сегодня во Владимир на научную конференцию. С ним мы поговорили о самых интересных событиях археологического сезона на владимирской земле.

Директор института археологии РАН - Николай Макаров - приехал сегодня во Владимир на научную конференцию. С ним мы поговорили о самых интересных событиях археологического сезона на владимирской земле.