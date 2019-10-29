Ольга Бузова умеет и любит эпатировать поклонников новыми образами. Но кажется с этим она несколько промахнулась.

Ольга Бузова умеет и любит эпатировать поклонников новыми образами. Но кажется с этим она несколько промахнулась.Певица выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый снимок – подарок от поклонников. На нем знаменитость предстала в образе Диснеевской злодейки-волшебницы Малефисенты. К слову, новый фильм с участием Анжелины Джоли вышел 16 октября. Его впервые показали во Франции.Новость дополняется.