Восемь человек погибли, еще двое получили травмы из-за обрушения строящегося здания на юге Китая. Это произошло в городе Гуйян, где возводили паркинг для автомобилей.

Восемь человек погибли, еще двое получили травмы из-за обрушения строящегося здания на юге Китая. Это произошло в городе Гуйян, где возводили паркинг для автомобилей.Под завалами размером с футбольное поле оказались девять человек, сообщает телеканал "Россия 24".Спасательные работы шли полдня. Все пострадавшие уже в больнице.Власти расследуют происшествие.