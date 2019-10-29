Восемь человек погибли, еще двое получили травмы из-за обрушения строящегося здания на юге Китая. Это произошло в городе Гуйян, где возводили паркинг для автомобилей.
Восемь человек погибли, еще двое получили травмы из-за обрушения строящегося здания на юге Китая. Это произошло в городе Гуйян, где возводили паркинг для автомобилей.
Под завалами размером с футбольное поле оказались девять человек, сообщает телеканал "Россия 24".
Спасательные работы шли полдня. Все пострадавшие уже в больнице.
Власти расследуют происшествие.