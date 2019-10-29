Во вторник утром, 29 октября, в МЧС поступила информация об отравлении газом семьи в Нефтекамске. В результате скончалась женщина. Четверых человек, включая двух детей, доставили в больницу, ..

Во вторник утром, 29 октября, в МЧС поступила информация об отравлении газом семьи в Нефтекамске. В результате скончалась женщина. Четверых человек, включая двух детей, доставили в больницу, сообщает .По предварительным данным, в квартире не было возгорания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте работают правоохранители, сотрудники газовой службы и местной администрации.