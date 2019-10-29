Олимпийский чемпион Алексей Урманов нелестно высказался об одной из учениц российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Под удар попала 15-летняя Александра Трусова.

Олимпийский чемпион Алексей Урманов нелестно высказался об одной из учениц российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Под удар попала 15-летняя Александра Трусова.По мнению спортсмена, девочки делают некие успехи. Они уже начали прыгать четверные прыжки. Урманов отмечает, что это движение вперед, какой-то прогресс в плане технической составляющей. В этом он видит исключительно позитивную составляющую."Но я все время говорю своим ученикам: "У нас фигурное катание на коньках". Здесь пока еще есть вопросы. Девчонка же маленькая, ей 15 лет", – заявил Алексей.Отметим, Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Канаде. В произвольную программу Александра включила четыре четверных прыжка – сальхов, лутц и два тулупа. Три из них она исполнила чисто.19 Окт 2019 в 5:21 PDTЗа компоненты юная спортсменка получила 160,53 баллов. К,роме того, по итогам этапа она установила два мировых рекорда.Примечательно, но маленькая фигуристка обогнала даже олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Как писали ранее , та получила на 6 баллов меньше Трусовой и заняла почетное второе место.