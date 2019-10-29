Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Все, кто следит за жизнью телеведущей, знают, что спортсмен более пяти лет не проявлял желания общаться с наследниками. Барановская считает, что такое отношение к собственным отпрыскам – это признак ментального нездоровья.

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболистаАндрея Аршавина. Все, кто следит за жизнью телеведущей, знают, что спортсменболее пяти лет не проявлял желания общаться с наследниками. Барановскаясчитает, что такое отношение к собственным отпрыскам – это признак ментальногонездоровья.Отношения Юлии и Андрея начались в 2003 году. У парыродилось трое малышей: Артем появился в 2005 году, Яна в 2008, а Арсений – в 2012.Интересно, что Аршавин бросил Барановскую, когда та носила под сердцем самогомладшего из детей.После громкого и некрасивого расставания с гражданскойсупругой футболист не видел наследников без малого шесть лет. Дети, по словам Барановкой, со временемприняли исчезновение отца из их жизни. Телеведущая призналась, что не сталаврать отпрыскам, сказала все как есть."Каждый человек, который не общается со своими детьми, онболен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, чтолюди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. Ксчастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает. И я детямговорила: "Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы – это его личныйпериод. Он не может вас разлюбить – это невозможно", – рассказала телеведущая вютуб-шоу "А поговорить?".В начале этого, 2019 года, Андрей Аршавин внезапновозобновил свое общение с отпрысками от Юлии Барановкой. Футболист стал активнопубликовать фото с ними в соцсетях.Телеведущая верит в искренность чувств Аршавина к детям.Между тем Юлия подчеркнула, что единственное, чего нет и не было никогда в еебывшем сожителе – это чувства ответственности.Также заявила, что никогда незапрещала Андрею Аршавину встречаться с детьми. Слова Алисы Аршавиной о том,что она препятствовала общению футболиста с наследниками, телеведущая назвала "чушьюсобачьей".3 Апр 2019 в 11:36 PDT"Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти натри недели. Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой былопрекрасно. Все. Точка. Мои переживания – это мои переживания. Я же понимала,что она их там не сожрет, не убьет, на костре не спалит, я же адекватныйчеловек. Моя боль – это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилась после этого?Они прилетели с отпуска, он привез детей и с того дня он их пять с половинойлет не видел", – сказала .Напомним, с 2016 года по 2019 год Андрей Аршавин был женатна журналистке Алисе Казьминой, которую многие знают, как АлисуАршавину. В этом браке у футболиста родилась дочь Есеня. Брак распался, послухам, из-за многочисленных измен спортсмена. Примечательно, что именно послеразвода с Алисой Андрей вспомнил старших детях.24 Фев 2019 в 6:55 PST