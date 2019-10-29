Движение на 40-м километре МКАД на юге Москвы затруднено из-за попавшего в аварию грузовика - кислородные баллоны из его кузова оказались посреди проезжей части.

Движение на 40-м километре МКАД на юге Москвы затруднено из-за попавшего в аварию грузовика — кислородные баллоны из его кузова оказались посреди проезжей части.Грузовик столкнулся с попутной легковушкой, его повело в сторону. Баллоны полетели из кузова, повредили еще две иномарки, а некоторые из них преодолели отбойник и упали на встречной полосе, при этом произошла утечка кислорода."Прям под машиной баллон. Они еще и шипят!" — отметил проезжавший мимо водитель.Движение в районе аварии перекрыто по четырем полосам из пяти. На месте работают оперативные службы.