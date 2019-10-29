Женщина сообщила, что в своей квартире обнаружила пропажу ювелирных украшений, принадлежащих ей и её дочери...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лосиноостровский задержали подозреваемого в краже ювелирных украшенийВ полицию с заявлением обратилась 52-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что в квартире на Стартовой улице обнаружила пропажу ювелирных украшений, принадлежащих ей и её дочери. Общий материальный ущерб составил 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний москвич. Установлено, что подозреваемый был знаком с дочерью потерпевшей и некоторое время проживал с ней в квартире. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, он похитил украшения, после чего реализовал их, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД по району Лосиноостровский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29