Житель Бугульмы погиб на месте, гражданин Узбекистана оказался в больнице - на трассе Казань – Оренбург – Акбулак столкнулись два большегруза. Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошел фатальный инцидент.

Очевидец запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего в минувший понедельник, 28 октября, на трассе Казань – Оренбург – Акбулак в Татарстане.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, водитель КамАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой MAN.Жертвой столкновения стал предполагаемый виновник аварии – 50-летний житель Бугульмы, скончавшийся на месте ДТП.Второй водитель – гражданин Узбекистана, получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.По некоторым данным, мужчина, управлявший КамАЗом, продемонстрировал неадекватное поведение на дороге за некоторое время до фатального инцидента. Именно поэтому свидетель стал снимать его на камеру смартфона и неожиданно для себя зафиксировал на видео момент ЧП.