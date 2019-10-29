Сейчас у него в приюте 60 собак. И некоторые из них находят хозяев.

Пенсионер из Гусь-Хрустального пришел на помощь бездомным собакам. Николай Смотров на свои средства строит приют для животных.Видеоотчеты о спасении "хвостиков", как ласково Николай называет своих питомцев, он выкладывает в сеть. Отметим, в Гусь-Хрустальном есть муниципальный приют для животных, но он переполнен. Как он пишет на своей странице в интернете , администрация города сначала выделила ему один участок, но после того как Николай благоустроил его, забрала. Теперь он обустраивает другой участок, опять же на свои деньги и на средства неравнодушных гусевчан. Сейчас у него в приюте 60 собак. И некоторые из них находят хозяев.