Во втором матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ Флорида Пэнтерз на выезде потерпела крупное поражение от Ванкувер Кэнакс. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хоккеистов канадского клуба.

Во втором матче игрового дня регулярного чемпионата НХЛ "Флорида Пэнтерз" на выезде потерпела крупное поражение от "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу хоккеистов канадского клуба."Накс" оказались крайне негостеприимными в отношении гостей, не оставив им шансов на положительный исход. Шайбы Брэндона Саттера, Тима Шаллера, Джейка Виртанена, Джоша Ливо, Брока Безера и дубля Джей Ти Миллера обеспечили победу "Ванкуверу".У "Флориды" забивали Брайан Бойл и Майк Хоффман, которому ассистировал россиянин Евгений Дадонов. Для российского нападающего эта результативная передача стала десятым набранным очком в секущем сезоне (6+4).Также в матче принимал участие российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский. Он еще в первом периоде сменил вышедшего в основе Сэма Монтембо, однако вскоре вернулся на скамейку после двух пропущенных голов с шести бросков.