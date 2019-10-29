Приморский край первым в России займется абилитацией детей. Профильный центр будет открыт на базе краевого перинатального центра. Дети, рожденные недоношенными, до 3-х лет будут находиться под наблюдением врачей.

Приморский край первым в России займется абилитацией детей. Профильный центр будет открыт на базе краевого перинатального центра. Дети, рожденные недоношенными, до 3-х лет будут находиться под наблюдением врачей.Отклонения, обнаруженные специалистами, незамедлительно начнут лечить на ранней стадии. На базе центра появятся дополнительный штат неврологов, специальные сенсорные комнаты, необходимые для становления нервной системы малыша. С детьми будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники. А мамам окажут психологическую помощь высокопрофессиональные специалисты, ведь преждевременные роды – это огромный стресс.Как сообщает "Вести Приморье", перинатальный центр Приморья станет первым государственным медицинским учреждением в России. Медучреждение было выбрано общероссийской площадкой для реализации пилотного проекта. Владимир Путин дал поручение правительству до 1 декабря подготовить предложения для реализации проекта и определить источники финансирования.Главный врач Перинатального центра, заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева отметила, что сегодня в стране нет государственных медучреждений, где недоношенным младенцам предоставляют комплексную абилитацию. В регистре Приморского перинатального центра находятся более двух тысяч таких детей. Исправить ситуацию как раз призвана данная медицинская программа. "И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией", — подчеркнула Татьяна Курлеева.