Чашечка кофе по утрам стала своеобразным ритуалом в жизни многих людей. Но гастроэнтеролог Мария Бадалян утверждает, что от него следует отказаться.

Чашечка кофе по утрам стала своеобразным ритуалом в жизни многих людей. Но гастроэнтеролог Мария Бадалян утверждает, что от него следует отказаться.По словам доктора, эта пагубная привычка может негативно отразиться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Особенно опасен этот напиток для людей с желчекаменной болезнью гипертоников.Медик утверждает, что порция кофе утром для гипертоника может грозить развитием инфаркта или инсульта."Если человек с давлением, например, 140 на 90 каждое утро "завтракает" кофе, то это может крайне плохо отразиться на здоровье", – объяснила Бадалян.Она также подчеркнула, что любитель бодрящего напитка должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Для этого необходимо тщательно следить за своим здоровьем.28 Окт 2019 в 2:37 PDT"Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой "завтрак" никуда не годится", – заявила врач.Тем не менее, некоторым, наоборот, стоит задуматься о введении напитка бодрости в свой ежедневный рацион. Это касается людей с пониженным давлением. Ведь ни для кого не секрет, что кофе способен его повышать до нужной отметки.