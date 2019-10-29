Зимой текущего года фигурант фиктивно поставил на учет восемь иностранцев.

В начале марта текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции МО МВД России «Муромский» был выявлен факт нарушения миграционного законодательства 29-летним жителем Муромского района.Сотрудники полиции установили, что за один день мужчина направил в территориальный отдел по вопросам миграции восемь уведомлений о прибытии граждан соседнего государства с указанием места их проживания по месту своего жительства. Однако, при проверке было установлено, что фактически иностранцы по указанному адресу не проживают, а у жителя Мурома изначально не было намерения предоставить помещение для проживания.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» фигуранту было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.