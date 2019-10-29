В Архангельской области местный житель жестоко расправился с пожилым отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Как установили следователи, подозреваемый на протяжении ..

В Архангельской области местный житель жестоко расправился с пожилым отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.Как установили следователи, подозреваемый на протяжении нескольких дней употреблял спиртные напитки и стал в итоге слышать некие голоса. Внезапно мужчина схватил нож и набросился на отца.Пенсионера госпитализировали с многочисленными ножевыми ранениями. Позднее он скончался в больнице, сообщает .