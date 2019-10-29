В отношении Виктора Павлова возбуждено уголовное дело

Муромского депутата Совета народных депутатов, директора МУП округа Муром «Рынок» Виктора Павлова отправили под домашний арест. Так решил Октябрьский районный суд города Владимира.Напомним, в отношении Виктора Павлова возбуждено уголовное дело о взятке. Народного избранника подозревают в получении незаконного вознаграждения от местного бизнесмена в обмен на право торговать на муниципальном рынке.По версии следователей, 4 октября 2019 года Юрий Павлов получил 28700 рублей, которые якобы являются частью взятки в размере не менее 344 тысяч рублей.Согласно постановлению судьи, депутату запретили общаться со свидетелями по делу, отправлять и получать почту, использовать средства связи и заходить в интернет.