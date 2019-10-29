На территории Финляндии задерживается по техническим причинам скоростной поезд Аллегро (Allegro), следующий по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург.

На территории Финляндии задерживается по техническим причинам скоростной поезд "Аллегро" (Allegro), следующий по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург, передает "Интерфакс".По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД"), время опоздания поезда составит более часа.По этой причине вероятна задержка отправления поезда N783 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки.Как сообщает интерактивная карта VR (финский оператор "Аллегро"), в настоящее время на территории Финляндии стоит два "Аллегро" — N781 (Петербург-Хельсинки) и N782 (Хельсинки-Петербург).Из-за повреждения линии электропередачи нет движения поездов на участке Луумяки до Вайниккала.Отмечается, что пассажиров поездов "Аллегро" перевозят между Вайниккалой и Лаппеенрантой на автобусе.Также на станции Вайниккала остановлен поезд N32 "Лев Толстой" (Москва-Хельсинки).