В традиционных соревнованиях приняли участие и ребята из подшефных детских домов.

В Суздальском районе Владимирской области состоялись традиционные соревнования по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов региона.Мероприятие, которое организуют сотрудники УМВД России по Владимирской области и общество «Динамо», направлено на популяризацию здорового образа жизни среди подростков.Торжественное открытие соревнований сопровождалось игрой оркестра УМВД России по Владимирской области, под аккомпанемент которого команды поприветствовали друг друга и прошли маршем по залу.Футбольное сражение было напряженным. Команды, большинство из которых принимает участие в соревнованиях не в первый раз, до последних секунд матчей боролась за победу. Игроки старались продемонстрировать всё свое мастерство владения мячом.Полицейские поддерживали ребят, среди которых были воспитанники подшефных детских домов, подбадривали и настраивали на победу.На церемонии награждения кубок победителя был вручен команде воспитанников Лухтоновской школы-интерната. Представители Ляховского детского дома заняли второе место, а почетное третье – команда ребята из Павловской средней общеобразовательной школы.Кроме того, был вручен приз лучшему вратарю соревнований.По мнению полицейских и членов общественного совета, неформальное общение со сверстниками, привлечение интереса к спорту являются одними из лучших способов воспитания здоровых привычек у подрастающего поколения.